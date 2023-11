Lisa Chevallier – On dit pas ouais, on dit oui ! Café Théâtre Le Bacchus Rennes, 17 janvier 2024T 16:30, Rennes.

Lisa Chevallier – On dit pas ouais, on dit oui ! Café Théâtre Le Bacchus Rennes 17 et 20 janvier 2024

Spectacle pour enfants à partir de 3 ans 17 et 20 janvier 2024 1

https://www.le-bacchus.com/programmation/7982-lisa-chevallier-on-dit-pas-ouais-janvier2024.html

Dans sa chambre, Juliette est punie : elle a dit un gros mot.

Avec l’aide des enfants, elle va comprendre pourquoi on dit un « gros » mot, … même si il est tout petit !

Au travers d’un voyage en chansons, menant des synonymes aux rimes, en passant par les surnoms, Juliette va apprendre plein de nouveaux mots ! Et grâce à la participation des enfants … et des grands, Juliette réalisera que tout peut être rigolo : manger des fruits et légumes, aller à l’école et même se laver les dents !

https://youtu.be/VilDRTq_PVc

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine