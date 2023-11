Lisa Chevallier – Les enfants c’est pour quand ? Café Théâtre Le Bacchus Rennes, 16 janvier 2024T 21:00, Rennes.

Femme, entre 25 et 35 ans, sans enfant …Cela viendra peut-être, il faut juste « trouver le papa ».

Mais avoir des enfants, est-ce obligatoire ? Lisa a-t-elle réellement envie d’être maman ? La maternité, est-ce l’épanouissement ultime quand on est une femme ? Et en ces temps d’urgence climatique, ne pas enfanter n’est-il pas le geste écolo extrême ? Des questions que Lisa se pose, à l’heure où tout le monde autour d’elle se marie, devient propriétaire et fait des enfants …

De la pression de la société à ses peurs les plus intimes, de Super Nanny à Sam le pompier, du choix du prénom à l’horloge biologique, de l’épisiotomie au retour de couche, elle livre, avec humour et émotion ses réflexions, ses doutes et ses envies.

