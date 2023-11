Plateau humour – 31 décembre 2023 Café Théâtre Le Bacchus Rennes, 31 décembre 2023, Rennes.

Plateau humour – 31 décembre 2023 Café Théâtre Le Bacchus Rennes Dimanche 31 décembre, 19h00, 20h45, 22h30

2023-12-31 19:00 Commencez la nouvelle année de bonne humeur Dimanche 31 décembre, 19h00, 20h45, 22h30 1

https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7992-plateau-humour-31-decembre-2023.html

ANTOINE DONNEAUX – IMITATEUR MALGRÉ LUI :

Antoine Donneaux a un problème. Non pas tellement qu’il soit hypocondriaque, après tout, enjamber le pédiluve avant de sauter dans la piscine, tout le monde l’a déjà fait. Le principe de précaution, tout ça, tout ça… En fait, ce jeune et élégant humoriste durbuysien est imitateur. Mais malgré lui.

Imaginez-le en train de vous raconter sa vie, façon stand up. Vous parler des trucs qu’il aime, qu’il n’aime pas, évoquer des souvenirs. Voire discourir sur de vrais sujets de société comme par exemple l’influence insidieuse qu’exerce sur tout un chacun la publicité. Et soudain, voilà qu’il se transforme, ses cordes vocales comme possédées par un autre. Ou parfois même : une autre. Vous imaginez à quel point ça peut être pénible ? Ça l’est, et le pire pour lui, c’est que le public en redemande ! Alors ce charismatique garçon obtempère. Laisse l’un ou l’autre personnage bien connu se glisser dans ses chroniques absurdes et ses petites tranches de vie palpitante.

« Et sinon, demanderont certains, est-ce qu’Antoine fait Johnny ? » Ben non ! Enfin, si, presque. Vous verrez bien ! Ah, oui, et un petit conseil : « Antoine Donneaux, imitateur malgré lui » étant à la scène ce qu’un Marvel est au cinéma de super-héros, restez dans la salle après le générique, ou plutôt le rappel. Car il y a avec lui aussi une petite surprise à la clé.

CAROLE MATAGNE :

Dès l’école primaire, Carole Matagne se sent comme chez elle sur scène. En 2010, elle découvre l’improvisation et celle-ci devient une révélation. Elle devient membre intégrante de la troupe des Rhinos. Lors d’un coaching d’impro, elle rencontre Enzo Burgio, qui très vite va lui proposer le premier rôle dans sa comédie Tu m’as promis. Suite au succès de leur jeu scénique, ils décident d’écrire et de jouer ensemble la comédie La faute à qui ?. En 2015, Carole fait ses premiers pas au sein de la Ligue d’improvisation professionnel belge et frôle les planche de la patinoire du Théâtre du Marni à Bruxelles.

Mais l’idée d’être seule en scène ne lui quitte pas l’esprit. En octobre 2017 elle entame l’écriture de son One Belle-Mère Show. Carole nous parle du statut de belle-mère, du bonheur (ou pas) de vivre avec l’enfant d’un autre. Et c’est sans hésitations qu’elle décide de s’entourer du talentueux Mathieu Debaty pour la co-écriture et la mise en scène de son One Belle-Mère Show! En mars 2018, elle reçoit le prix du public au festival Caval’rire de Herve. Gagne le concours de la salle Andy Mc Dowell et gagne un prix spécial au festival du rire d’Oupeye. Gagnante du VOO RIRE FESTIVAL de Liège en 2019. En 2020, elle se lance dans l’écriture de la mimi série humoristique 1 semaine sur 2 avec son acolyte de toujours Mathieu Debaty.

KIOSTA – ENTRE DEUX :

« T’es pas un Homme si t’as jamais fait du yoga en legging rose et crop-top mauve, si t’as jamais fait une livraison de spermatozoïdes en scooter et si ta mère ne te téléphone pas toutes les 10 minutes. » Mais c’est quoi « être un homme » aujourd’hui ? Avec humour et amour, Kostia nous raconte son ENTRE DEUX ! Entre mari et Papa, romantisme et célibat, féminisme et patriarcat, homme moderne et homme tout court.

Un spectacle de Sketch-up à la sauce Kostia ou les hommes se disent « Ah ! C’est moi ! » et les femmes leur disent « Ah ! Tu vois ! »

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine