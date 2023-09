Arnaud Cosson et Cyril Ledoublée Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Arnaud Cosson et Cyril Ledoublée Café Théâtre Le Bacchus Rennes, 24 décembre 2023 20:00, Rennes. Arnaud Cosson et Cyril Ledoublée Café Théâtre Le Bacchus Rennes 24 – 30 décembre Mon premier est breton, mon second est normand, mon tout est un duo complètement à l’ouest. 24 – 30 décembre 1

https://www.le-bacchus.com/programmation/7975-arnaud-cosson-et-cyril-ledoublee-un-con-peut-en-cacher-un-autre-decembre-2023.html Arnaud et Cyril réussissent l’exploit d’interpréter des personnages qui transforment les banalités quotidiennes en grands moments d’hilarité contagieuse.

Des sketchs au ton décalé et clownesque, des situations absurdes, des chansons et des sorties de route, c'est la promesse que vous fait ce duo aux multiples talents. Pour la séance du 24 décembre 2023 à 20h00, le traifs est de 25€ et 19€ https://youtu.be/pja7OEeT_IM Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine

