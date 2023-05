Cyril Iasci – » Mal ajusté » Café Théâtre Le Bacchus, 19 décembre 2023 21:00, Rennes.

Ce spectacle commence quelque part en Picardie et se termine quelque part sur une plage d’Afrique du sud.

Entre les deux, il y a un coming out, des voisins, des collègues, une étape à la Sainte Chapelle de Paris et une tortue.

Ce n’est pas à une soirée diapos à laquelle Cyril vous convie, on vous rassure. De toute façon, il n’a pas besoin d’aller très loin pour vivre de folles aventures. Parfois, il suffit juste qu’il traverse la rue. D’ailleurs, Cyril a souvent l’impression étrange de ne jamais être au bon endroit au bon moment.

Cyril nous fait partager ses rencontres avec des gens extravagants, désespérés, touchants et burlesques avec une énergie débordante.

Parce qu’il y a toujours quelque chose qui cloche chez nous pour être tout à fait dans la norme. Mal ajusté ! Encore heureux…

Café Théâtre Le Bacchus Rennes