Emma Loiselle -Femme de Mère en Fille … CAFE THEATRE LE BACCHUS. Un spectacle à la date du 2023-12-06 à 21:00 (2023-12-05 au ). Tarif : 21.9 à 21.9 euros.

Emma Loiselle joue, entre autre avec les mots, et met sa plume acérée au profit d'un propos qui étonne, et parfois même détonne ! Cette femme lève le voile sur des problématiques contemporaines. Elle n'a aucun tabou et ne connaît aucune limite. Certains pensent qu'elle a des couilles mais ils se trompent… C'est en réalité, nettement mieux que ça !

CAFE THEATRE LE BACCHUS RENNES 3 Esplanade Julie-Rose Calvé Ille-et-Vilaine

