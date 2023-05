Emma Loiselle – » Femme de mère en fille…. » Café Théâtre Le Bacchus, 5 décembre 2023 21:00, Rennes.

Femme de mère en fille depuis que l’homme est homme 5 – 10 décembre 1

https://www.le-bacchus.com/programmation/7954-emma-loiselle-femme-de-mere-en-filledecembre2023.html

Emma Loiselle joue, entre autre avec les mots, et met sa plume acérée au profit d’un propos qui étonne, et parfois même détonne !

Cette femme lève le voile sur des problématiques contemporaines. Elle n’a aucun tabou et ne connaît aucune limite. Certains pensent qu’elle a des couilles mais ils se trompent… C’est en réalité, nettement mieux que ça !

https://youtu.be/F5hOM3Bk-JY

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine