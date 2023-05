Le Ballon Café Théâtre Le Bacchus, 27 octobre 2023 21:00, Rennes.

Une comédie de Francisco E.Cunha 27 – 29 octobre 1

https://www.le-bacchus.com/programmation/7945-le-ballon-octobre-2023.html

Un homme, une femme, un ballon. Trois possibilités.

L’amour a rendu Sébastien assez fou pour vivre en couple avec un ballon de baudruche contenant le dernier souffle de sa femme Jennyfer.

L’amitié rendra-t-elle Sandra assez folle pour croire à son délire ?

Le Ballon est une comédie sur l’amour et la folie.

Lorsque Sébastien fait un transfert amoureux sur un ballon de baudruche, il oblige son amie Sandra à explorer toutes les voies possibles pour le ramener à la raison. Naissent alors des scènes improbables. Scènes d’amour, d’hystérie et de jalousie entre deux humains et un « Ballon ».

Ce trio sera obligé de plonger dans les mensonges du passé pour qu’émerge la vérité libératrice.

Mais si Sébastien avait raison ?

Si ce « Ballon » était plus qu’un simple morceaux de plastique ?

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine