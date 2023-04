Florian Nardone – Not All Men Florian CAFE THEATRE LE BACCHUS RENNES Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Florian Nardone – Not All Men Florian CAFE THEATRE LE BACCHUS, 17 octobre 2023, RENNES. Florian Nardone – Not All Men Florian CAFE THEATRE LE BACCHUS. Un spectacle à la date du 2023-10-17 à 21:00 (2023-10-17 au ). Tarif : 21.9 à 21.9 euros. venir au moins 15 min avant attention au stationnement Florian Nardone est Violente Viande. Les adeptes d’Instagram le connaissent sous le pseudonyme de Violante Viande, sur le mode de la parodie, il y disait tout haut les pires horreurs sur le monde, le féminisme, le racisme ou l’écologie. Voici maintenant Florian Nardone de son vrai nom, avec son tout premier spectacle, Not All Men, il prolonge ses réflexions sur le sexe, les relations amoureuses, nos comportements de citoyens, autour d’une question centrale pour lui : Qu’est-ce que ça veut dire, être un homme de nos jours ? Et comment se construire en tant qu’homme lorsqu’on n’a eu que des modèles féminins autour de soi ? ——————————— Auteur : Florian Nardone, Martin Darondeau, Violente Viande Artiste : Florian Nardone, Violente Viande Metteur en scène : Martin Darondeau A propos de l’artiste : Natif de Bordeaux, l’auteur se distingue par ses posts trash : de l’humour cru, des blagues parfois qualifiées de sexistes et de la provocation. 400 000 abonnés sur Instagram, 10 300 sur Twitter : Florian Nardone, alias Violente Viande, est un humoriste remarqué. Qui choque parfois. Son compte instagram a d’ailleurs été récemment bloqué suite à des signalements d’internautes. Florian Nardone Votre billet est ici CAFE THEATRE LE BACCHUS RENNES 3 Esplanade Julie-Rose Calvé Ille-et-Vilaine 21.9

