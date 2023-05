Manon Lepomme – » Je vais beaucoup mieux, merci » Café Théâtre Le Bacchus, 11 octobre 2023 21:00, Rennes.

Après avoir évité à plus de 250 000 spectateurs d’aller chez le psy, Manon Lepomme confirme avec cette nouvelle performance être une valeur sûre de l’humour belge. 11 – 15 octobre 1

Cette talentueuse humoriste est la championne de ce qu’il y a de plus compliqué : l’art de l’autodérision. Sa proximité avec le public et son authenticité rendent chaque représentation unique et redoutablement efficace.

Manon a 33 ans et se pose de plus en plus de questions tantôt existentielles, tantôt… futiles… Qui sommes-nous ? Pourquoi on vieillit ? Comment faire pour ne pas ressembler à sa mère ? Elle, qui aurait tant aimé être la fille de Lady Di ! Le tout dans un fou rire continu avec un regard d’une impitoyable lucidité sur l’existence et le temps qui passe.

« A pleurer de rire! » – La DH

« Un rythme époustouflant ! » – RTBF

« Décomplexée et audacieuse ! »- L’avenir

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine