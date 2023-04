Cecile Giroud & Yann Stotz – Classe Cecile Giroud & Yann Stotz CAFE THEATRE LE BACCHUS, 26 septembre 2023, RENNES.

attention au stationnement venir au moins 15 min avant Après une tournée plus qu’intense en 2018/2019, CLASSE repart pour une dernière année sillonner les routes de France, de Suisse, de Belgique, du Maroc et de la Réunion (oui c’est aussi la France !) Iconoclastes et à contre courant de la mode du stand up en solo, Cécile GIROUD et Yann STOTZ foncent et vous enfoncent dans un humour fait de music hall, de sketchs, de chants, de danse et d’imitations sur fond d’absurde. Ils s’amusent et amusent avec tout. Lorsque Cécile GIROUD rencontre Yann STOTZ en 2010, ils commandent un Bloody Mary. Ils échangent leur goût commun pour le chant, la musique, la parodie, le burlesque puis écrivent un spectacle de music hall moderne unique en son genre, copieusement varié, drôle et surprenant dont le mot d’ordre est « Classe ! ». Il y a en effet beaucoup d’élégance dans leur tenue vestimentaire. Ils portent la robe haute couture et le smoking avec un naturel quasi aristocratique. Bref ils sont chics ! Le problème c’est qu’en dépit du raffinement de leur tenue, ils vont en manquer souvent… de tenue. Souvent plus proches du duel que du duo harmonieux, ces deux énergumènes, fans absolus des Monty Pythons, du cartoon, de la chanson française, des « musicals » anglo saxonnes, du cinéma, des séries B voire Z, du burlesque et de la vie, s’installent dans des situations improbables qui commencent pourtant bien puis qui dérapent insidieusement et fatalement pour finir dans la cata… Ne vous y trompez pas, ces élèves dissipés et farceurs doués pour le chant, le piano, l’imitation, le mime, la danse et la comédie adorent avec la plus grande élégance franchir allègrement toutes les barrières pour aller s’essuyer les pieds sur le paillasson de la convenance sans que rien ne paraisse incongru, indécent ou déplacé. Bref c’est frais, réjouissant, délicieusement grivois, complètement déjanté mais toujours, toujours d’une extrême qualité. Cecile Giroud & Yann Stotz – Classe Cecile Giroud & Yann Stotz

CAFE THEATRE LE BACCHUS RENNES 3 Esplanade Julie-Rose Calvé Ille-et-Vilaine

