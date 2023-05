Plateau d’humour – Oh ça va ! Café Théâtre Le Bacchus, 25 juillet 2023 21:00, Rennes.

« Oh, ça va ! » est une troupe rennaise de comédiens et comédiennes de l’humour. Tous ses membres ont débuté le stand up courant 2022. Au fil des comedy club, un lien artistique et amical est né. Ainsi que l’envie de créer une troupe pour affirmer leur identité, en marge des codes du genre, et avec un charme tout à fait rennais !

Mano :

Vous ne le connaissez pas et lui non plus. À force d’être seul et de se chercher il s’est aperçu qu’il était plusieurs. Faire sa propre connaissance, c’est faire un grand méninge.

​Emi :

Son cerveau est une toupie qui tourne beaucoup trop vite et dans des directions surprenantes. Son énergie est bouillonnante, son imagination, sans limite. Attachez vos ceintures et soyez attenti.f.ve.s aux consignes de sécurité, ça va secouer.

Sarah-Anna :

Ne vous laissez pas avoir par son air gentillet, et embarquez dans son univers d’humour noir piquant.

Alex Kamo :

À 6 ans, Alex voulait déjà être humoriste. Elle a mis le temps, mais maintenant elle est sur scène, et aime faire des références geeks et parler de sa santé mentale. Prière de ne pas la nourrir après minuit.

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine