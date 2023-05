Isabelle Le Faucheur – » J’espère que tu vas bien » Café Théâtre Le Bacchus, 18 juillet 2023 21:00, Rennes.

Un spectacle de stand-up écrit sans trucage 18 – 22 juillet 1

Les Inconnus avaient raison : Isabelle a les yeux bleus.

Mais ils ont oublié de préciser que je suis bretonne ascendant bélier, bref facile à vivre. Mariée, deux enfants, architecte pendant 12 ans et je décide de renverser la table pour me lancer dans le stand up à 38 ans…

Oui c’est une dépression ! Mais j’essaie de me soigner.

Et pour l’instant rien ne marche aussi bien que de venir vous en parler sur scène.

Alors venez nombreux, on va causer !

Au mieux on rigole fort,

Au pire on fait un foot.

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine