Festival d’improvisation de la TIR Café Théâtre Le Bacchus, 27 juin 2023 21:00, Rennes.

Pour la deuxième saison consécutive, la TIR pose ses valises au Café-Théâtre du Bacchus pour sa semaine de festival d’improvisation !! 27 juin – 1 juillet 1

https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7960-la-tir-festival-2023.html

Cette année, le festival est placé sous le signe de la création, il vous réserve donc un feu d’artifice de beaux spectacles originaux !

———————————————–

Mardi 27/06

Spectacle PERFECT SONG de la TURI (Rennes)

> On a tou.tes dans la tête une chanson qui a accompagné un instant particulier de notre vie… Venez découvrir l’histoire de 8 personnages, leurs relations particulières, et comment la musique influence leurs destins.

*

Mercredi 28/06

Spectacle IMPULSIONS du LAIT CHAUD (Nantes)

> Un environnement privilégié, lisse et propre, dans lequel chaque paramètre est soigneusement maîtrisé. Seuls quelques petits rien donnent le ton des scènes qui défilent : un son, une couleur, une ambiance, une lumière, une pulsation… Une petite impulsion et l’imagination fait le reste.

*

Jeudi 29/06

Spectacle DipTIQUEde la TIQUE (Chartes de Bretagne)

> Un spectacle en deux temps.

D’abord 5 improvisations courtes, à vous d’en choisir 2 dont vous souhaitez connaître la suite.

Puis les comédien.nes se repartissent en 2 groupes pour jouer sous vos yeux ces deux histoires.

Imaginez vous devant votre TV, vos deux séries préférées en simultané sur deux chaînes, vous obligeant a zapper régulièrement pour ne rien manquer. Aucun lien entre nos deux histoires, dès que l’une s’arrête l’autre recommence !

*

Vendredi 30/06

Spectacle ON VOUS TIR LES OREILLES de la TIR (Rennes)

> Ouvrez grandes vos oreilles, la TIR vous présente son format original, créé spécialement pour l’occasion ! Au programme : 3 histoires inspirées d’enregistrements sonores différents, 3 improvisations aux univers variés, et une équipe de comédien.nes prête à vous faire voyager. Soyez prêt.es, car ce soir on vous TIR les oreilles !

*

Samedi 01/07

SPECTACLE SURPRISE ! avec des comédien.nes de la TIQUE, la TURI, les RESTONS CALMES (Bordeaux) et la TIR

> Si on vous en dit plus, ce ne sera pas une vraie surprise…

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine