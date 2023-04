François Guedon – » Le procès Guedon » Café Théâtre Le Bacchus, 24 mai 2023 21:00, Rennes.

Affaire Guédon : le procès vire au spectacle. 24 – 27 mai 1

“Je voulais juste faire rire !” c’est sur cet aveu maladroit que s’ouvre le procès de François Guédon. Le ministère public s’insurge et accuse : « Vous ne respectez donc rien ? Ni les grands auteurs, ni les philosophes, ni même la religion, M. Guédon ? »,

Alliant l’intelligence à la vanne et la démonstration à la parole, le comique clame son innocence et prône le mélange des cultures. Acculé par les questions du président du Tribunal, il ironise : “Le seul qui puisse réconcilier Racine et Nabilla, c’est moi ! ”.

Tollé dans la salle. Face aux bien-pensants qui le somment de s’excuser, le saltimbanque s’écrie alors : “Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien !”, s’attirant les foudres de l’assistance et des fans d’Edith Piaf venues en nombre.

A l’issue de cette audience mouvementée, on s’interroge. Derrière ses pitreries, le but inavoué de François Guédon ne serait-il pas plutôt de nous faire réfléchir ?

