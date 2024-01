Café de l’Espace des Sciences – Le sucre, entre plaisir et ravages Café des Champs Libres Rennes, mercredi 7 février 2024.

Nous en consommons tous les jours, en toute conscience, ou pas. Indispensables à notre survie, certains sucres, consommés en excès, sont pourtant de véritables bombes à retardement pour l’organisme. Mercredi 7 février, 18h30 1

Du 2024-02-07 18:30 au 2024-02-07 19:30.

Avec David Val-Laillet, directeur de recherche en neurosciences comportementales et nutrition à l’Institut Nutrition, Métabolismes et Cancer (NuMeCan) à Rennes et Emeline Roux, maître de conférences en biochimie alimentaire à l’Université de Rennes.

En lien avec Sciences Ouest n°414, décembre 2023.

Au Café des Champs Libres

Des rencontres pour renforcer le dialogue entre science et société

Les Cafés de l’Espace des sciences s’inscrivent dans le cadre du projet TISSAGE mené par l’Université de Rennes, ses établissements-composantes – Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR), École normale supérieure de Rennes (ENS Rennes), INSA Rennes, Sciences Po Rennes – et associés – Université Rennes 2 et Institut Agro Rennes-Angers.

TISSAGE, pour « Triptyque Science Société pour AGir Ensemble », est un projet d’une durée de trois ans dont l’objectif est de tisser des liens entre les citoyen·nes, les chercheur·ses et les décideur·ses. Les Cafés de l’Espace des sciences permettent ainsi de renforcer le dialogue entre science et société, grâce à des rencontres animées par la rédaction de Sciences Ouest, avec la participation des citoyen·nes et des décideur·ses, sur des sujets d’actualité en lien avec les grandes transitions du territoire.

Café des Champs Libres 10 Cours des Alliés 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine