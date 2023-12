Les dinosaures, une histoire mouvementée Café des Champs Libres Rennes, 10 janvier 2024 18:30, Rennes.

Événement des Champs Libres Mercredi 10 janvier 2024, 18h30 1

Du 2024-01-10 18:30 au 2024-01-10 19:30.

Pendant plus d’une centaine de millions d’années, ces animaux singuliers ont arpenté la Terre, évoluant au rythme d’extinctions et de diversifications. Remontons le temps et partons à leur rencontre. Avec le paléontologue Romain Vullo et la sédimentologue Sylvie Bourquin, du laboratoire Géosciences Rennes.

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine