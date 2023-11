Cartographier l’imaginaire Café des Champs Libres Rennes, 2 décembre 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres Samedi 2 décembre, 10h00 1

Du 2023-12-02 10:00 au 2023-12-02 11:30.

Les récits construisent des mondes complexes au sein desquels nous nous trouvons projetés. Dans les traces de la «théorie du rhizome», l’imaginaire comme espace de co-élaboration, espace de foisonnement de possibles… Avec Anne Querrien, sociologue et urbaniste, et Nancy Murzilli, philosophe et théoricienne de la littérature.

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine