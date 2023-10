Comment créer un marché immobilier plus juste en Bretagne ? Café des Champs Libres Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Comment créer un marché immobilier plus juste en Bretagne ? Café des Champs Libres Rennes, 15 novembre 2023, Rennes. Événement des Champs Libres Mercredi 15 novembre, 18h30 1 Du 2023-11-15 18:30 au 2023-11-15 20:00. En Bretagne, surtout en bord de mer, le marché immobilier est insensé. Acheter un logement est devenu quasiment impossible pour les ménages aux revenus moyens et faibles. Quels sont les résultats des premières mesures mises en place ? Et quels sont les freins à la régulation du marché immobilier en Bretagne ? Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Café des Champs Libres Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Café des Champs Libres Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

Café des Champs Libres Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/