Les dessous de l’endométriose Café des Champs Libres Rennes, 8 novembre 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres Mercredi 8 novembre, 18h30 1

Du 2023-11-08 18:30 au 2023-11-08 19:30.

Alors que l’on soupçonne son existence depuis l’Antiquité, l’endométriose reste largement méconnue. La recherche avance sur les causes et les traitements mais on ne sait toujours pas guérir cette maladie qui touche une femme menstruée sur dix. Avec Marie-Paule Bernicot, coordinatrice de la filière de santé Endobreizh et Marie-Catherine Morin Charbonnier, gynécologue à Rennes.

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine