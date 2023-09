Landes et tourbières, une biodiversité à préserver Café des Champs Libres Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Landes et tourbières, une biodiversité à préserver Café des Champs Libres Rennes, 4 octobre 2023, Rennes. Événement des Champs Libres Mercredi 4 octobre, 18h30 1 Du 2023-10-04 18:30 au 2023-10-04 19:30. Autrefois symboles de misère et d’insalubrité, aujourd’hui puits de carbone salvateur, les landes et les tourbières bretonnes trouvent enfin leur place à la tête des espaces naturels à sauvegarder. Avec François de Beaulieu, écrivain, ethnologue et bénévole à l’association Bretagne Vivante, et Sébastien Gogo, enseignant-chercheur en écologie au laboratoire Ecobio, à Rennes. Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Café des Champs Libres Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Café des Champs Libres Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

Café des Champs Libres Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/