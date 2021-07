Rennes RENNES. Cabaret impro Catégorie d’évènement: Rennes

Spectacles / jeudi 8 juillet Cabaret impro Maurepas – La Bellangerais /

Spectacles jeudi 8 juillet / Dalle centre commercial La Bellangerais – 5 rue du Morbihan Cabaret impro La Troupe TURI UKWA reprend du service et sera contente de vous accueillir pour un cabaret d’improvisation toujours plus étonnant, délirant et époustouflant. Quartier : Maurepas – La Bellangerais /

Infos pratiques Organisé par : MAISON DE QUARTIER DE LA BELLANGERAIS Horaires19h00 à 20h00 TarifsGratuit www.labellangerais.org/

Dalle centre commercial La Bellangerais – 5 rue du Morbihan

2021-07-08

