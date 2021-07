Rennes Beauregard Rennes Bubbey Mayse Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Bubbey Mayse, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Rennes. Concerts Concerts / mardi 27 juillet Bubbey Mayse Villejean – Beauregard / Concerts mardi 27 juillet / Beauregard Bubbey Mayse Quatre femmes. Quatre personnalite_s. Les Bubbey Mayse proposent une nouvelle sensibilité musicale autour de la musique klezmer et de la chanson yiddish. D’une mélodie pure vers une écriture orchestrée, d’une chanson intimiste à un chœur communicatif, d’un quartet vocal a capella à une explosion instrumentale… Leur musique, chargée d’émotions, module ce répertoire venu d’Europe centrale et d’Europe de l’est avec finesse et modernité. Les Bubbey Mayse, c’est la puissance du son de quatre femmes qui s’exprime. C’est une musique engagée, menée par la force du collectif. Une élégante folie habille ces quatre musiciennes qui, dans une chaleur communicative et avec complicité, font partager l’instant. 18h00 aire de jeux Triolet/Aragon – 18h40 le Bellagio – 19h20 Place Aulnette Quartier : Villejean – Beauregard /rtier : Bréquig Infos pratiques Organisé par : 3 Regards Léo Lagrange Horaires18h00 à 20h00 tarifs Gratuit www.3regards.com Beauregard

2021-07-27

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu Beauregard Adresse Beauregard Ville Rennes lieuville Beauregard