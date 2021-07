RENNES. Bréquigny lance son été !, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Rennes.

Ateliers et jeux mardi 6 juillet / Square des Hautes Chalais Bréquigny lance son été ! Animations et ateliers sportifs, artistiques, autour de l’environnement… autant d’activités pour lancer l’été en beauté et clôturer la journée par un spectacle familial. Mais aussi une braderie sportive pour vous équiper à petits prix. Quartier : Bréquigny /

Infos pratiques Organisé par : La Direction de quartier Sud-Ouest et les différents partenaires du quartier Horairesde 16h à 20h30 TarifsGratuit AccèsBus n°3 / Métro (Station H. Fréville) RenseignementsSquare des Hautes Chalais

