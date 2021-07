RENNES. Block Party, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, .

samedi 10 juillet Block Party Maurepas – La Bellangerais

Ateliers et jeuxSpectacles samedi 10 juillet / L’agora Clair Détour Block Party Une Block Party consiste en une fête de quartier qui réunit un voisinage autour de musiciens, danseurs, artistes directement dans l’espace public dans une ambiance conviviale et accessible à toutes et à tous. En collaboration avec différents acteurs locaux, nous proposons d’investir l’agora du clair détour pour une soirée festive, musicale et dansante à l’occasion d’un événement d’ampleur. * 16h30 – 18h30 : Ateliers à destination des petits et des grands – Jeux en bois et Fitness Musique avec Breizh Insertion Sport – Ateliers avec le GRPAS – Bourse projets été du 4BIS – Dansomaton avec les films du macadam et Keur Eskemm. * (16h -18h): – Yoga avec Le chien tête en bas – Concertation sur l »aménagement Agora avec Les halles de Maurepas. * 18h30 – Minuit : Concerts et Bal – Concerts de jeunes artistes émergeants suivis par le studio La Source et Démozamau. – Scène ouverte avec Démozamau. – Projection du clip (projet stéréoclip) avec les films du Macadam – Bal du tout monde avec la compagnie Engrenages. Quartier : Maurepas – La Bellangerais /

Infos pratiques Organisé par : Les Halles de Maurepas Horaires10h30 à minuit TarifsGratuit AccèsBus C5 – Arrêt Gros Chêne RenseignementsL’AGORA Clair détour derrière le Pôle Associatif Marbaudais 32 rue de la Marbaudais

L’agora Clair Détour



