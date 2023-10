OLIVIER CHAOS BIERES, FEUILLE, CISEAUX Rennes, 22 novembre 2023, Rennes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Mercredi 22 novembre, 16h00 1

Du 2023-11-22 16:00 au 2023-11-22 23:59.

Exposition visble du 22 Novembre 2023 au 1 janvier 2024

Issu du graffiti, Olivier Chaos navigue entre la culture du tatouage old school, les comics underground des 60’s et 70’s et les gravures du moyen âge.

Il concentre aujourd’hui son travail sur des villes imaginaires ou futuristes, ainsi que sur la nostalgie qui émane des ruines et mondes perdus.

BIERES, FEUILLE, CISEAUX 2 passage du Trégor, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bieres.feuilles.ciseaux@gmail.com