Théâtre / Danse – L’Orée, par Jean-Baptiste André et Eddy Pallaro Bibliothèque universitaire centrale, 14 octobre 2021 12:45, Rennes. Jeudi 14 octobre, 12h45 Sur place Entrée libre s-culturel@univ-rennes2.fr, 02 99 14 11 41 L’Orée est la construction d’une odyssée qui nous incorpore tous, auteur, danseur, spectateur·ices, et qui nous amène ailleurs. Une proposition de Jean-Baptiste André et Eddy Pallaro sur une commande du Festival Concordan(s)e. L’Orée est la construction d’une errance. Deux personnages naviguent entre retenue et affirmation de soi, artisans d’une épopée, maîtres d’œuvre d’une fable. Ces deux êtres se réinventent grâce à la rencontre, à l’espace, au temps qu’elle offre, et glissent dans la fiction par le pouvoir de la langue et des corps. L’Orée est la construction d’une odyssée qui nous incorpore tous, auteur, danseur, spectateur·ices, et qui nous amène ailleurs.

Eddy Pallaro est auteur de théâtre et Jean-Baptiste André, chorégraphe et danseur. En 2014, ils créent ensemble la pièce Millefeuille jouée plus de 150 fois dans les salles de classe de nombreux lycées en France. A la suite d’une commande proposée en 2019 par le Festival Concordan(s)e, ils décident de se retrouver pour imaginer L’Orée. — Ce spectacle a fait l’objet d’une semaine de résidence artistique à l’université Rennes 2 en novembre 2019. Conception et interprétation :

Jean-Baptiste André et Eddy Pallaro

Collaboration artistique : Mélanie Maussion

Régie générale : Julien Lefeuvre

Diffusion : Geneviève Clavelin

Administration, production : Muriel Pierre Production et soutiens :

Festival Concordan(s)e / Théâtre Louis Aragon,

Tremblay-en-France / Le Pont des arts, ville de

Festival Concordan(s)e / Théâtre Louis Aragon,

Tremblay-en-France / Le Pont des arts, ville de

Cesson-Sevigné / Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée de Tremblay-en-France / Espace 783, Nantes / Service culturel, Université Rennes 2. Crédit photo : Association W

