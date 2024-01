Exposition de dessins d’observation scientifique Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes, samedi 9 mars 2024.

Du 13 février au 9 mars, la BU Beaulieu expose une sélection de dessins d’observation scientifique réalisés par des étudiants, lors d’ateliers mis en place par le Service culturel de l’Université 13 février – 9 mars 1

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-beaulieu

Du 2024-02-13 08:45 au 2024-03-09 17:30.

À l’université de Rennes, les étudiants peuvent s’initier au dessin d’observation scientifique en participant à des ateliers organisés par le service culturel.

Ils utilisent les collections de l’université (animaux naturalisés, plantes vivantes ou séchées, minéraux) ou du matériel frais pour dessiner d’après nature.

Chacun peut choisir son sujet en fonction de ses goûts et des capacités.

Agnès Schermann Legionnet, enseignante-chercheuse en biologie végétale et illustratrice botanique les accompagne au cours de ces ateliers pour affiner les techniques et suggérer d’utiliser diverses techniques.

Cette exposition vous présente quelques-uns des sujets dessinés par les étudiants au premier semestre de l’année 2023 2024 ainsi que des objets des collections qui leur ont servi de modèle et des livres anciens de la bibliothèque.

Une table thématique autour de l’illustration et le dessin scientifique vous sera également proposée.

Bibliothèque universitaire Beaulieu 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes1.fr 0223233431

Cyril Gabbero