Unintended Beauty, d’Alastair Philip Wiper Bibliothèque – L’escalier Rennes, 11 février 2024, Rennes.

Du 2023-11-16 12:00 au 2024-02-11 19:00.

Dans ces photographies esthétiquement fascinantes, le photographe britannique explore de manière méthodique, et non sans un brin d’ironie, la beauté cachée de sites industriels et scientifiques. Qu’elles servent à faire se télescoper des atomes, à fabriquer des tissus ou farcissent des saucisses, ces constructions et ces machines nous disent qui nous sommes : nos besoins, nos envies, nos folies et notre vision du futur.

Bibliothèque – L’escalier Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine