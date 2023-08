Visite des réserves de la Bibliothèque Bibliothèque Les Champs Libres Rennes, 16 septembre 2023, Rennes.

Visite amplifiée et interprétée en LSF des réserves de la Bibliothèque Samedi 16 septembre, 16h00 1

Du 2023-09-16 16:00 au 2023-09-16 17:00.

La bibliothèque des Champs Libres ouvre les portes de ses réserves le temps d’une visite guidée.

Depuis son ouverture, la Bibliothèque des Champs Libre accueille les archives anciennes et régionales de toute la Bretagne. Manuscrits, tablettes, notes, journaux et encyclopédies sont conservées et protégées.

Amplifié et interprété en LSF.

Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d’amplification ou un collier magnétique.

Il suffit de nous le demander lors de votre réservation.

Bibliothèque Les Champs Libres 10 Cours des Alliés, Rennes 35000 Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine