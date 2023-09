Jeu : « à la découverte du musée Henri Pollès » Bibliothèque de Rennes Métropole, les Champs libres Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Samedi 16 septembre

Du 2023-09-16 14:00 au 2023-09-16 18:30. Au 6ème étage de la bibliothèque, le musée du livre et des lettres Henri Pollès surprend : reproduction de la mise en scène créée par Henri Pollès, écrivain mais aussi bibliophile dans sa maison.

Découvrez ce musée grâce au livret « Cherche et trouve ». Bibliothèque de Rennes Métropole, les Champs libres 46 Boulevard Magenta, 35000, Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

0223406600
Bibliothèque de Rennes Métropole, les Champs libres
46 Boulevard Magenta, 35000, Rennes
Ille-et-Vilaine

