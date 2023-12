La Dictée de Jardins d’hiver Bibliothèque – 6e étage Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes La Dictée de Jardins d’hiver Bibliothèque – 6e étage Rennes, 4 février 2024, Rennes. Événement des Champs Libres 3 et 4 février 2024 1 Du 2024-02-03 15:30 au 2024-02-04 16:15. Que vous soyez adeptes de l’exercice ou rebutés par vos souvenirs d’école, la dictée de Jardins d’hiver s’adresse à tous. Moment convivial pour partager l’amour des mots et des jeux de l’orthographe, elle est donnée par Malik Diallo, directeur de la bibliothèque des Champs Libres. Bibliothèque – 6e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Code postal 35000 Lieu Bibliothèque - 6e étage Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Bibliothèque - 6e étage Rennes Latitude 48.105139 Longitude -1.674686 latitude longitude 48.105139;-1.674686

Bibliothèque - 6e étage Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/