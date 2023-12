Le RDV des livres « Tape à l’oeil » Bibliothèque – 5e étage Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Le RDV des livres « Tape à l'oeil » Bibliothèque – 5e étage Rennes, 15 février 2024, Rennes.

Événement des Champs Libres
Jeudi 15 février 2024, 17h30

Des coups de coeur, des pépites, de la convivialité ! Un RDV participatif animé par les bibliothécaires pour échanger et découvrir des livres originaux, beaux ou inspirants. Certains RDV avec des invité(e)s abordent des techniques et des métiers du livre. N'hésitez pas à apporter vos livres « Tape à l'oeil » ou à faire votre sélection dans les collections de la bibliothèque.

Bibliothèque – 5e étage
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES
Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

