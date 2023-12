La parenthèse Bibliothèque – 5e étage Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

La parenthèse

Événement des Champs Libres 3 et 4 février 2024

Du 2024-02-03 14:15 au 2024-02-04 18:00.

Dans l'effervescence du festival, des comédiens amateurs vous invitent, le temps d'une lecture, à (re) découvrir les extraits de textes des auteurs invités.Un moment suspendu dans ce tourbillon littéraire.

Bibliothèque – 5e étage
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES
Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

