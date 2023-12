Rendez-vous au Jardin d’hiver Bibliothèque – 5e étage Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Rendez-vous au Jardin d’hiver Bibliothèque – 5e étage Rennes, 4 février 2024, Rennes. Événement des Champs Libres 2 – 4 février 2024 1 Du 2024-02-02 16:00 au 2024-02-04 17:45. Les invités du festival deviennent libraires le temps d’une rencontre et donnent leurs conseils de lecture.Vendredi 2 février : 16h Yannick Haenel / 18h Marie CharrelSamedi 3 février : 14h30 François Bégaudeau /16h Lisette Lombé / 18h Étienne DavodeauDimanche 4 février : 14h30 Éric Chacour / 16h Lidia Jorge / 17h Claire Berest Bibliothèque – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Code postal 35000 Lieu Bibliothèque - 5e étage Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Bibliothèque - 5e étage Rennes Latitude 48.105139 Longitude -1.674686 latitude longitude 48.105139;-1.674686

Bibliothèque - 5e étage Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/