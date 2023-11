Construire des alternatives à la Prison – Rencontre avec Sarah Dindo Bibliothèque – 5e étage Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Construire des alternatives à la Prison – Rencontre avec Sarah Dindo Bibliothèque – 5e étage Rennes, 1 décembre 2023, Rennes. Événement des Champs Libres Vendredi 1 décembre, 17h30 1 Du 2023-12-01 17:30 au 2023-12-01 18:30. À travers son récit, Entre taule et terre, l’autrice Sarah Dindo retrace l’histoire de bénévoles d’Emmaüs et de détenus en fin de peine vers leur projet de vie à venir. Bibliothèque – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Bibliothèque - 5e étage Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Bibliothèque - 5e étage Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

Bibliothèque - 5e étage Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/