Les découvertes du jeudi – « le RDV des livres « tape à l’oeil » Bibliothèque – 5e étage Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Les découvertes du jeudi – « le RDV des livres « tape à l’oeil » Bibliothèque – 5e étage Rennes, 23 novembre 2023, Rennes. Événement des Champs Libres Jeudi 23 novembre, 17h30 1 Du 2023-11-23 17:30 au 2023-11-23 18:30. Un RDV convivial autour du canapé rouge du 5ème étage de la bibliothèque. pour découvrir des livres beaux, intrigants, originaux. Bibliothèque – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Bibliothèque - 5e étage Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Bibliothèque - 5e étage Rennes

Bibliothèque - 5e étage Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/