Événement des Champs Libres
Vendredi 17 novembre, 17h30

Vincent Courboulay est enseignant chercheur en informatique à La Rochelle Université etspécialiste du numérique responsable. En 2023, il a publié un manifeste pour un numériqueresponsable où il défend la nécessité autant environnementale que démocratique et socialede repenser nos usages. Son travail se concentre aujourd'hui sur la notion d'intelligence artificielle responsable.

Bibliothèque – 5e étage
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES
Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

