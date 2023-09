Cet évènement est passé Le RDV des livres Tape à l’oeil, spécial Bretagne Bibliothèque – 5e étage Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Le RDV des livres Tape à l'oeil, spécial Bretagne
Bibliothèque – 5e étage
Rennes, 28 septembre 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres
Jeudi 28 septembre, 17h30

Des pépites, des coups de coeur, de la convivialité ! Un rendez-vous participatif animé par les bibliothécaires pour échanger sur la forme des livres. Venez découvrir une sélection de livres originaux, beaux, intrigants. N'hésitez pas à apporter vos propres exemplaires pour ce premier Tape à l'oeil de la saison consacré à la Bretagne.

Bibliothèque – 5e étage
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES
Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

