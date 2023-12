Jusqu’où peut-on aller en littérature ? avec Virginie Linhart Bibliothèque – 4e étage Rennes, 3 février 2024, Rennes.

Événement des Champs Libres Samedi 3 février 2024, 17h30 1

Du 2024-02-03 17:30 au 2024-02-03 18:30.

Virginie Linhart, autrice d’un texte autobiographique, est attaquée en justice par sa mère et son ancien compagnon. Ceux-ci réclament l’interdiction de nombreux passages du livre qui est sur le point d’être publié, L’Effet maternel. Dans cet opus, elle retrace son parcours, de l’enfance entre des parents très engagés dans les révolutions politiques puis sexuelles de 68, à son désarroi de jeune femme abandonnée enceinte. Une sale affaire revient sur cet épisode judiciaire et familial. Le livre est aussi une réflexion profonde sur la littérature et sur la liberté de création.

Virginie Linhart, Une sale affaire (éd. Flammarion).

Bibliothèque – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine