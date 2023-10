Commentaires (Un Coup de Tête jamais n’abolira le Hasard), Bibliothèque – 4e étage Rennes, 14 octobre 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres Samedi 14 octobre, 17h30 1

Du 2023-10-14 17:30 au 2023-10-14 18:30.

Une performance de Nicolas Richard et Bianca Iannuzzi. Un foot-oratorio joué par un duo de performeurs – elle, italienne, chanteuse soprano, lui, français, poète sonore – qui refont le match de la finale de la Coupe du monde de football de 2006, France-Italie.

À partir des commentaires télévisés du match, réécrits, re-commentés et trafiqués, ils retraversent cette finale. Entre accélérations jubilatoires et boucles textuelles quasi absurdes, ils donnent corps à un grand cut-up sonore et chantant.

Bibliothèque – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine