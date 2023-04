Parlons BD ! Bibliothèque – 4e étage Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Parlons BD ! Bibliothèque – 4e étage, 22 septembre 2022, Rennes. Événement des Champs Libres 22 septembre 2022 – 25 mai 2023, les jeudis 1 Du 2022-09-22 17:30 au 2023-05-25 18:30. Venez découvrir les derniers coups de cœurs BD des bibliothécaires des Champs Libres : nouveautés, rééditions, romans graphiques, comics ou mangas. Dans une ambiance conviviale et participative, parlons BD ! Bibliothèque – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Bibliothèque - 4e étage Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Bibliothèque - 4e étage Rennes

Bibliothèque - 4e étage Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Parlons BD ! Bibliothèque – 4e étage 2022-09-22 was last modified: by Parlons BD ! Bibliothèque – 4e étage Bibliothèque - 4e étage 22 septembre 2022 Bibliothèque - 4e étage Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine