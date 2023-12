Atelier de créations florales Bibliothèque – 3e étage Rennes, 4 février 2024, Rennes.

Événement des Champs Libres 3 et 4 février 2024 1

Du 2024-02-03 14:00 au 2024-02-04 18:00.

À partir de pages de livres, de barrettes et d’une sélection de fleurs séchées, venez composer vos propres créations florales. Un moment doux et poétique mêlant nature et littérature.

Bibliothèque – 3e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine