Classe reporter

Événement des Champs Libres
Vendredi 2 février 2024, 14h00

La littérature vue par des lycéens : les élèves de seconde du lycée Théodore Monod du Rheu ont été initiés aux différents formats radiophoniques, lors d'un projet en partenariat avec l'association C-Lab. À l'occasion du festival, ils animeront en public une émission de radio avec des chroniques, des lectures, des interviews d'auteurs…

Bibliothèque – 3e étage
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

