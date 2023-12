Aide numérique individuelle Bibliothèque – 3e étage Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Aide numérique individuelle

Événement des Champs Libres
5 janvier 2023 – 13 juin 2024, les jeudis
Du 2023-01-05 13:00 au 2024-06-13 18:50.

Vous souhaitez vous former à l'informatique ? Découvrir un logiciel ? Apprendre à envoyer un mail ? Une équipe de bibliothécaires vous accueille pendant 45 minutes sur rendez-vous pour vous aider.

Inscriptions et renseignements au 02 23 40 60 77 ou a numerique.bibliotheque@leschampslibres.fr

Bibliothèque – 3e étage
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES
Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

