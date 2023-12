La mort nourrit la vie, avec Sabine Garrigues Bibliothèque – 2e étage Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Événement des Champs Libres Samedi 3 février 2024, 14h30

Des années après la disparition de sa fille dans l'attentat du Bataclan en 2015, Sabine Garrigues livre un texte vibrant, bouleversant hommage à la vie et à l'amour. Comment faire lorsque son monde s'écroule et que la vie demeure ?

Bibliothèque – 2e étage
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES
Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

