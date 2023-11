Plateau radio avec les Trans Musicales Bibliothèque – 2e étage Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Plateau radio avec les Trans Musicales

Événement des Champs Libres
Vendredi 8 décembre, 17h30

La Radio TTU ou Radio Talk To U, web radio étudiante lannionnaise, installe son terrain de jeu et d'expériences sur le la scène du 2ème étage de la Bibliothèque des Champs Libres.

Bibliothèque – 2e étage
Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES
Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

