CES 2020 : ça se prépare dès maintenant ! BCI, 24 mai 2019 09:30, Rennes. Vendredi 24 mai 2019, 09h30 Sur place Sur incsription https://bit.ly/2Ky5umm Réunion d’information organisée en collaboration avec Le Poool/French Tech Rennes Saint-Malo, French Tech Brest+ Et oui, c’est maintenant qu’il faut commencer à préparer la prochaine édition du CES, qui se déroulera du 7 au 10 Janvier 2020 ! Vous avez entendu parler du CES et vous vous demandez si ce salon est fait pour vous ? Vous hésitez entre exposer et participer en tant que visiteur ? Vous vous demandez combien ça coûte ? Vous souhaitez connaitre les étapes de préparation ? Cette première réunion de préparation s’adresse à vous ! Au programme Le CES, pour qui, pour quoi ?

Tips (Budget, Planning, Préparation)

Retours d’expérience d’entreprises exposantes et visiteurs en 2019 d’infos : https://bit.ly/2Ky5umm Lieu de la réunion d’information Bretagne Commerce International35 Place du Colombier – 35000 RENNES – 5ème étage Possibilité d’assister à distance en direct, en visioconférence de : Technopole Brest Iroise – 525 Avenue Alexis de Rochon – 29280 Plouzané – Salle « Ile de Sein » Lannion Trégor Communauté1 rue Claude Chappe – 22307 LANNION – salle de visioconférence BCI 35 place du Colombier 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 24 mai 2019 – 09h30 à 11h30

