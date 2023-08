Le voyage immobile – Ker Mess #2 Bâtiment à Modeler (BAM) Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Le voyage immobile – Ker Mess #2 Bâtiment à Modeler (BAM) Rennes, 26 août 2023, Rennes. Alors que Ker mess #1 avait eu lieu à La Basse Cour l’an passé, cette année c’est au BAM que nous prenons place ! Samedi 26 août, 15h00 1 Du 2023-08-26 15:00 au 2023-08-26 17:00. Alors que Ker mess #1 avait eu lieu à La Basse Cour l’an passé, cette année c’est au BAM que nous prenons place ! Venez nous rencontrer pour un événement convivial et Festif. Au programme : L’après midi c’est Mini marché avec le stand friperie, un stand de confitures artisanales et originales. Pour les enfants il y aura un stand de jeu, une slackline, et un stand paillettes végétales pour se préparer à faire la fête. Pour les plus grands planche à palet et Mölky . Il y a aussi des expositions à découvrir ou redécouvrir :

L’exposition permanente du voyage Immobile proposée par l’association Maksim’art et des projections documentaires sur les petits animaux du quartier (à conseiller aux enfants mais pas que). Pour conclure l’après-midi, le musicien électronique Massimiliano Laï nous propose une performance participative qui sera suivie d’un set planant de Tofee sur fond de projections vidéos aériennes et se finira par une open playlist. Venez nombreux! Bâtiment à Modeler (BAM) 2 Rue André Trasbot, Rennes, France Rennes 35000 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Bâtiment à Modeler (BAM) Adresse 2 Rue André Trasbot, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Bâtiment à Modeler (BAM) Rennes latitude longitude 48.100818;-1.709156

