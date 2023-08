Bam’zar Bâtiment à Modeler (BAM) Rennes, 25 août 2023, Rennes.

17h – 23h45 – Gratuit Vendredi 25 août, 17h00 1

Du 2023-08-25 17:00 au 2023-08-25 19:00.

17h – 23h45 – Gratuit

Soirée spéciale au BAM pour la fin de l’été et du Voyage Immobile avec La Parenthèse Café, tous les styles pour tout le monde avec l’exposition du Collectif Plastique, le spectacle “Les Passantes” par la Cie Mi-Figue, un concert de Au Revoir Nibiru et pour finir trois heures de dj-set techno avec Klotor !

Collectif Plastique est une association composée d’étudiantes et étudiantes en arts plastiques qui vous invite au lancement de leur association. Dès 17h, avec une exposition des productions réalisées après une semaine de résidence dans l’atelier de l’association Maksim’art.

« Les Passantes » est un trio tout terrain pour deux danseuses et un poste radio-cassette. Le spectacle s’articule autour de la chanson française des années 60 à 90 et mélange les esthétiques de la danse contemporaine et de la langue des signes. On y parle d’amour accoudé au comptoir, avec les mains et les pieds, parfois sur un ton moqueur, parfois grave mais toujours avec poésie. Ce spectacle de 20min s’adresse à toustes, sans limite d’âge, dès 18h !

Avec Morgan LOY & Lola VOLSON de la Cie Mi-figue

Au Revoir Nibiru est un groupe de musique électronique à textes, composé d’Alison et Mag Doc qui vous emmène dans leur univers musical dans une ambiance sombre et étrange. Départ du voyage vers 19h !

Après un premier passage réussi au BAM, Klotor revient et explore l’espace et le temps afin de distiller l’acide qui dissolvera toutes vos nuits. S’il y a de la 909 et de la 303, Klotor doit être dans les parages vers 20h30 !

INFORMATIONS

– Bar sur place

– Pas de lecteur de CB – Espèce uniquement – Distributeur au Métro Cleunay

Merci de bien respecter les équipes du BAM et les bénévoles ainsi que la charte du bâtiment pour une fête fun et sûre

ACCES

2 Rue André Transbot, 35000 Rennes

A vélo : environ 15min depuis le centre de Rennes par le bord de la Vilaine

Métro : Ligne B Cleunay

Bus : Ligne 10 arrêt Cleunay ou Clinique La Sagesse

Parking sur place

Un événement porté par La Parenthèse Café, Aminiti et Maksim’Art.

Bâtiment à Modeler (BAM) 2 Rue André Trasbot, Rennes, France Rennes 35000